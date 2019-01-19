«Веста» против «китайцев»: Эксперт сравнил LADA Vesta с Geely GC6 и Lifan Solano

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Российский седан фактически идентичен по параметрам китайским конкурентам, но превосходит их по цене.

Эксперт решил сравнить способности российского и китайских седанов – LADA Vesta, Geely GC6 и Lifan Solano. Подкапотное пространство «Весты» занимает мотор объемом 1,6 литра с производительностью 106 лошадиных сил, обладающий гидрокомпенсаторами, но у него отсутствует фазовращатель.

Под капотом «Солано» разместился надежный 106-сильный двигатель без каких либо доработок. Geely GC6 оснастили 94-сильным двигателем с фазовращателем. Багажный отсек «Весты» достаточно просторен и обладает хорошим проемом, а у «Лифана» багажник не отличается от «вестовского» по ширине, но глубже, чем у LADA Vesta. «Джили» имеет самый маленький и узкий багажник в сравнении с конкурентами.

Функциональные особенности у всех троих седанов фактически не отличаются, но в салоне «Весты» блогер отметил жесткий пластик и обилие электрорегулировок сидений. На заднем ряду сидений «Весты» достаточно места для головы и ног. Lifan Solano отличается от «Весты» только отделкой салона – если в LADA Vesta салон обшит тканью, то «Солано» обзавелся кожаными сиденьями и мягким приятным пластиком передней панели. На заднем ряд сидений «Лифана» меньше пространства для ног и головы. В «Джили» также такое же число регулировок, мягкий пластик более тесный задний ряд сидений.

«Веста» неплохо «держит» дорогу, а остановиться при скорости в 100 км/ч российский седан может за 4,0 секунды. На Lifan Solano при движении наблюдается крен, но поведение поднебесного седана идентично поведению «Весты», а со 100 км/ч машина останавливается за 3,99 секунды. У Geely GC6 еще больший крен, чем у «Весты» и «Лифана».

В России LADA Vesta обойдется от 459 000 рублей, а за Lifan Solano придется отдать 250 000 – 300 000 рублей. Geely GC6 стоит 300 000 рублей.