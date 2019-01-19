«Экономная, не то что инохлам!»: О дешевом содержании LADA Vesta рассказал владелец

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Автомобилист объяснил, почему, по его мнению, «Веста» не нуждается в дорогом моторном масле и «присадках».

Автовладелец признался, что раньше он лил дорогие масла стоимостью от 3 000 рублей в отечественные машины, например, в «Калину» и «Приору», но со временем решил отказаться от них.

На основании собственного опыта и после общения с мотористами водитель выяснил, что российским автомобилям лучше всего подходят масла ACEA A3/B3 и A3/B4. Они дешевые, но имеют в своём составе достаточное количество серы и фосфора, что позволяет отлично защищать двигатель от трения.

Владелец LADA Vesta также подчеркнул, что мотор данной модели благодаря чугунному блоку цилиндров имеет огромный запас прочности, поэтому важнее вовремя менять масло и избегать подделок, чем гнаться за продукцией от дорогих брендов.

Автомобилист порекомендовал менять моторное масло каждые 7 000 км. В таком случае 16-клапанный двигатель проедет без капитального ремонта более 200 000 км, а то и все 300 000 км.

«LADA Vesta экономная, не то что инохлам!», – подчеркнул автомобилист.





В целом содержание данной модели действительно обходится недорого. За первый техосмотр владельцам седана нужно отдавать 5 400 рублей. Для сравнения ТО1 для Kia Rio стоит почти 8 000 рублей.