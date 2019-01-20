Эксперты назвали ТОП-5 лучших моделей Детройтского автосалона

Сегодня, 06:00

На этой неделе прошел автосалон в Детройте, в рамках которого производители предложили множество моделей для Североамериканского рынка. Специалисты представили ТОП-5 лучших авто мероприятия.

Возглавил рейтинг маслакар Ford Mustang Shelby GT500, оснащенный 5,2-литровым мотором на 700 л. с. В качестве трансмиссии доступна коробка-автомат на семь ступеней. Следом расположили серийный KIA Telluride 3,8-литровым на 291 л.с В паре предложен полный привод и 8АКПП.

Тройку лидеров замыкает Ford Explorer ST с 3,0-литровым двигателем на 400 л. с. с полным приводом и 10АКПП. Четвертое место досталось возрожденному купе Toyota Supra с 3,0-лировым двигателем на 335 л. с. и общей архитектурой с BMW Z4.

Замыкает ТОП-5 лучших моделей Детройтской автовыставки пикап Dodge RAM HD с 6,7-литровым двигателем на 400 л. с., подвеску которого заметно усилили.