Брать или искать: Типичное состояние Hyundai Solaris с пробегом 100 000 км описал блогер

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Дешевизна и распространенность запчастей для корейского седана позволяет устранить недостатки автомобиля.

Многие россияне интересуются типичным состоянием подержанного Hyundai Solaris с пробегом более 100 000 км. Блогер Максим Денисов представил в обзоре такой автомобиль и описал его достоинства и недостатки, чтобы каждый потенциальный покупатель смог решить для себя, стоит сразу брать такой автомобиль или стоит искать вариант получше.

Подкапотное пространство рассматриваемого «корейца» занимает 1,6-литровый 123-сильный мотор, а пробег седана составил 111 000 км. Данный агрегат, по заверениям блогера, сможет прослужить 300 000 км, а также двигатель поддается капитальному ремонту за вполне приемлемые деньги.

Отмечается, что коробка передач в «Солярисе» неудачная – трансмиссия не является скоростной из-за нехватки шестой передачи. Зимой Hyundai Solaris в смешанном цикле расходует 10-11 литров на 100 км, а в летний период затраты горючего на «корейце» составляют 8-9 литров на 100 км.

Среди поломок «Соляриса» после 100 000 км пробега блогер назвал вышедший из строя трос ручного тормоза и передние стойки стабилизатора – они начали скрипеть.

Продолжение... «Таз» за миллион: Обзорщик остался в восторге от самой роскошной «Весты» – Luxe Prestige Люксовая версия вседорожного универсала обладает множеством функций, которых нет в других модификациях машины. Также были заменены тормозные колодки и аккумулятор. Оцинкованный кузов «Солярис» за 100 000 км покрылся сколами и небольшим количеством царапин.

Особенностью подвески в Hyundai Solaris блогер назвал слишком мягкий зад – при перевозке двух человек машину носит из стороны в сторону. Этот недостаток можно устранить при помощи замены стоек.