Citroen C3-XR обновился и потерял мощность мотора

Сегодня, 05:00

Французский автопроизводитель Citroen представил рестайлинговую версию кроссовера C3-XR, которая получила новый дизайн частично схожий с CXPerience. При этом обновление потеряло мощность двигателя.

Citroen C3-XR обзавелся другим капотом, радиаторной решеткой, бампером и дисками колес. Кроме того, задние фонари получили другую графику. В связи со столетием бренда в Китае была представлена линейка кроссоверов: C3-XR, C4 Aircross, C5 Aircross.

В салоне Citroen C3-XR оставили прежние компоненты, однако изменили их положение, за счет чего он стал смотреться современнее. Кроме того, центральный дисплей получил девятидюймовое исполнение.

Рестайлинговая версия младшей модели Citroen C3-XR лишилась топовой версии с мотором 350 THP. Под капотом предлагают турбомотор объем 1,2 литра с отдачей в 116 «лошадей» при моменте силы в 230 Нм и атмосферник объемом 1,6 литра с отдачей в 117 «лошадей» с крутящим моментом в 150 Нм. В паре доступна 5МКПП и 6АКПП. Доступна система помощи Grip Control.