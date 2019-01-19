«Таз» за миллион: Обзорщик остался в восторге от самой роскошной «Весты» – Luxe Prestige

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Люксовая версия вседорожного универсала обладает множеством функций, которых нет в других модификациях машины.

Обзорщик с канала Autoling стал обладателем максимальной комплектации LADA Vesta SW Cross Luxe Prestige. О своем «тазе» за миллион рублей он восторженно рассказал в свежем видео.

Блогер сообщил, что долгое время ждал LADA Vesta в кузове хэтчбек, но и от универсала «Веста» он тоже в восторге. Эксперта порадовал внешний облик данного автомобиля – покатая крыша в духе Lexus и громоздкость, благодаря которой ощущается эффект большого авто. Салон максимальной комплектации LADA Vesta SW Cross также приятно порадовал автомобилиста наличием огромного пространства – как на передних, так и на задних сиденьях.

LADA Vesta SW Cross Luxe Prestige обзавелся доработанной подвеской, жесткость которой и увеличенный клиренс обеспечивают плавный и мягкий ход автомобиля по бездорожью. На дороге отмечается хорошее поведение автомобиля – он не кренится и отлично входит в повороты.

Подкапотное пространство максимальной версии кросс-универсала LADA Vesta SW Cross занимает 1,8-литровый мотор с производительностью 122 лошадиных сил. Функциональный перечень топовой модификации автомобиля включает в себя обогрев передних и задних сидений, климат-контроль, всевозможные подсветки и мультимедийный центр. Интересно, что максимальный вариант исполнения «Весты» снабдили дисковыми тормозами.