«Достал он меня уже!»: На «косяки» УАЗ «Патриот» после 2000 км пробега пожаловался владелец

Сегодня, 08:14

Автомобилист рассказал о самых раздражающих вещах во внедорожнике.

Автор канала Uazovod Patrick, являющийся обладателем нового УАЗ «Патриот», пожаловался на «косяки» модели, которые проявились при столь маленьком пробеге – всего 2000 километров. В первую очередь автовладелец отметил вибрацию двигателя, что ему очень не нравится.

Также его разочаровало облезшее хромированное покрытие рычага КПП: «Причём его никто не бил, ничего не делал, он просто вспузырился и слез, непонятно из-за чего».

Владелец УАЗ «Патриот» признался, что его сильно раздражает шум моста: «Мост воет, я прям не могу ехать! В этой машине шумнее, чем в моём старом уазике». Следующим «косяком» внедорожника блогер назвал «соловьиный писк» предположительно подшипника – он появляется, если отпустить педаль сцепления.

Также было сказано несколько слов о качестве ЛКП «Патриота» – в верхней части двери прекрасно видны круглые следы шлифования, которое проводилось перед покраской. Причём блогер отметил, что такие следы остались у всех УАЗов.

Автомобилист подчеркнул, что в его старом 10-летнием автомобиле УАЗ, который много чего повидал, таких «косяков» не было. Блогер отметил, что обратится к дилерам по поводу недостатков внедорожника.

«Достал он меня уже! Гарантийщики, ждите меня. И я не придираюсь, я просто хочу, чтобы в автомобиле было тихо», – такие впечатления остались у владельца УАЗ «Патриот».