Представлен рестайлинговый гибрид Hyundai Ioniq

Сегодня, 22:00

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил рестайлинговую версию гибридного хэтчбэка Ioniq и Ioniq PHEV. Помимо доработанного дизайна, автомобили получили новое оборудование и электронные помощники.

Рестайлинговый Hyundai Ioniq получил другие бампера, фирменную решетку радиатора каскадом, другие фары, а также новые цвета кузова: Fluidic Metal, Electric Shadow и Liquid Sand. На этом внешние изменения закончились.

В салоне Hyundai Ioniq и Ioniq PHEV установили новый блок управления кондиционером, сенсорный экран на 10,25 дюймов, а также новый комплекс мультимедиа, который распознает голосовые команды.

Также для рестайлинга предложили пакет электронных систем SmartSense: экстренное торможение, контроль полосы, мониторинг усталости водителя. Кроме того, Hyundai предложил особую систему, которая помогает при ускорении и торможении на подобии e-pedal для Leaf.

На данный момент неизвестно о технических изменениях обновленного гибрида Hyundai Ioniq и Ioniq PHEV. Актуальная версия оснащена двигателем объемом 1,6 литра с отдачей в 103 «лошадей» и электромотором на 43 «лошади» с аккумулятором в 1,56 кВт/ч или жена 60 «лошадей» и 8,9 кВт/ч. В паре доступен вариатор на семь скоростей.