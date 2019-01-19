В Брюсселе показали фургон-мастерскую Nissan столяра

Сегодня, 07:00

В Брюсселе стартовало автошоу, в рамках которого японский автопроизводитель Nissan представил концепт передвижной мастерской столяра. В основу прототипа лег фургон NV300.

Специалисты бренда оснастили кузов фургона ящиками для инструментов или других вещей, пробковой доской, табуретом, который перемещается по направляющим. Кроме того, была обустроена светодиодная подсветка и установлен компьютер с сенсорным дисплеем.

Для столярной мастерской на базе фургона Nissan NV300 предусмотрели портативный водонепроницаемый аккумулятор на 700 кВт/ч, в основу которого легли старые батареи Leaf. Это позволит без проблем использовать различные инструменты, при этом заряжает аккумулятор солнечные панели на крыше.

Напомним, что в прошлом году производитель представил передвижной дом на базе моделей NV200 и NV300.