В России отзывают более 1 200 автомобилей Porsche Panamera

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Немцы начинают в России масштабную сервисную кампанию из-за возможного отказа усилителя руля в Porsche Panamera.

В Росстандарте сообщили, что в России отзывают 1 236 экземпляров Porsche Panamera, реализованных в стране за последние два года. Производитель известит автомобилистов о необходимости принятия участия в кампании. Кроме того, владельцы машин сами могут узнать, касается ли их отзыв, по VIN-коду.

В отзывных Porsche Panamera может возникнуть ошибка ПО, которая способна на время отключить усиление руля. Из-за неисправности руль становится заметно «тяжелее». Сбой устраняется перезапуском мотора, но проблема не решается полностью и может повторяться. Чтобы исключить неисправность, блок управления усилителя руля необходимо перепрограммировать. Сервисные работы оплатит производитель.