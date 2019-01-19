Обновлённый Skoda Superb заметили на тестах с минимумом камуфляжа

Сегодня, 05:00

До конца нынешнего года должна пройти презентация обновлённого седана Skoda Superb. Флагманскую модель ожидают незначительные перемены, а пока в сети появились шпионские снимки.

Многие опасались, что Superb пойдёт по стопам Octavia, которая в последнем поколении обзавелась противоречивыми разделёнными фарами, однако этого не произойдёт. На шпионских фото видно, что прототип чешского флагмана получил цельную оптику, причём Skoda отказалась от ксенона в пользу светодиодных ламп.

На первый взгляд кажется, что автомобиль вывели на тесты без маскировки, но на переднем бампере всё же есть плёнка под цвет кузова. Плёнку можно заметить по бокам фальшрадиаторной решётки, между оптикой и решёткой.

Сбоку новый автомобиль почти не отличается от актуальной версии. Задние фары Superb отличаются более чёткой графикой. Судя по тому, что прототип оснащён двойным выхлопом, скорее всего, под капотом находится 2,0-литровый мотор TSI мощностью 276 л. с.

Рестайлинговый Superb также должен стать первым плагин-гибридным автомобилем компании Skoda.