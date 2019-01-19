Представлено обновленное семейство Ford Mondeo

Сегодня, 06:00

С рестайлингом линейка Ford Mondeo получила новую дизельную установку, а универсал впервые обзавелся гибридным агрегатом.

Обновленные Ford Mondeo представили для Европы. Машины получили более современную внешность и салон с новыми вариантами отделки.

Силовую линейку Ford Mondeo дополнили дизельным мотором 2.0 EcoBlue мощностью 150 и 190 л.с. Гибридная установка универсала работает на базе бензинового агрегата 2.0. Он сочетается с электромотором, генератором, литий-ионной батареей и вариатором.

Сроки начала продаж обновленных Ford Mondeo пока не озвучиваются. Также пока неизвестно, сколько они будут стоить.