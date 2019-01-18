Представлен гусеничный полноприводный Nissan Altima

Сегодня, 23:00

Показан единственный в своем роде седан Nissan Altima, получивший полный привод и гусеничную систему Dominator.

Год назад была представлена «гражданская» полноприводная версия седана Nissan Altima. В честь этого был разработан гусеничный автомобиль, доработанный системой, выпущенной компанией American Track Truck.

Чтобы установить на Nissan Altima гусеничные системы высотой в 750 мм, для «вездехода» пришлось разрабатывать специальные колесные арки. Их подготовка заняла 150 часов. Также машине на 30 мм укоротили шасси и изменили геометрию подвески, что позволило увеличить клиренс транспортного средства на 50 мм.

Напомним, Nissan Altima в версии с полным приводом в серийном исполнении приводится в движение агрегатом 2.5, мощность которого составляет 184 л.с./241 Нм.