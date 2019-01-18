Land Rover Defender «Джеймса Бонда» выставлен на продажу

Сегодня, 21:00

Мастера тюнинга создали эксклюзивный «вездеход» Land Rover Defender из известного кинофильма.

На eBay опубликовано предложение о продаже Land Rover Defender в духе модели, задействованной в «Спектре», 24-м фильме про Джеймса Бонда. Создатели транспортного средства предлагают свое детище за 60 000 долларов (примерно 4 млн «деревянных»).

Доработанный Rover Defender с черным кузовом приподняли на 5 см. Также, машина получила расширители колесных арок, лебедку, каркас, багажник на крышу, лестницу, дополнительные осветители, иной капот, другие подножки и решетку радиатора, резину MaxisTrepador на 37 дюймов. Базовый для Land Rover Defender дизельный мотор 2.2 заменили на бензиновую «восьмерку», сочетающуюся с 5-МКПП.