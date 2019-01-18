Для УАЗ «Патриот» озвучены новые опции

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В феврале текущего года для дешевых комплектаций модели УАЗ «Патриот» появятся на рынке с новыми опциями.

Ульяновские машиностроители решили продавать доступные версии внедорожника УАЗ «Патриот» с опциями, которые ранее не предлагались для них. Речь идет о функционале, который ранее можно было получить только в «топовых» вариациях модели.

Так, УАЗ «Патриот» в начальной сборке «Классик», предлагаемой по цене от 798 000 рублей, опционально теперь доступен отопитель салона. Кроме того, для этой комплектации теперь предусмотрена мультимедийная система с навигатором.

Следующая версия «Оптимум» за 899 000 рублей опционально дополняется климат-контролем и серыми атермальными стеклами. Также «Классик» и «Оптимум» можно приобрести с противотуманными фонарями, которые раньше не были предусмотрены для этих версий внедорожника.

Сборка «Престиж» стоимостью 1 011 000 рублей теперь может опционально оснащаться камерой заднего вида. Кроме того, машину можно купить с парктрониками по кругу. В скором будущем производитель покажет прайс на опции.