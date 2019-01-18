В сети показали типичное состояние Hyundai Solaris за 400 000 рублей

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Автоблогер рассказал о типичном состоянии подержанного Hyundai Solaris за 400 000 рублей. За эту сумму предлагаются в основном крашенные машины, попадавшие в ДТП.

В свежем видеоролике блогер Сергей Рыжков показал предлагаемый в дилерском центре Hyundai Solaris с пробегом. Автомобиль оснащён 1,4-литровым 107-сильным мотором и «автоматом». Пробег в 181 141 км, скорее всего, настоящий. За седан 2015 года выпуска просят всего 419 000 рублей, причём купить его можно даже в кредит.

Однако при ближайшем рассмотрении автомобиля становится понятно, почему выставлена такая низкая цена. Данный Hyundai Solaris с большой долей вероятности попадал в ДТП. На автомобиль было установлено неоригинальное лобовое стекло. С первого взгляда видно, что капот шпаклевался и перекрашивался, причём шпаклёвка уже начала трескаться, на месте трещин появились очаги коррозии. Проверить свои догадки эксперт решил с помощью толщиномера, причём конкретный прибор не способен мерить более 1,5 мм шпаклёвки. В итоге в некоторых местах толщину окраса было невозможно измерить, так как она превышала максимальную цифру.

Кроме того, крылья и передний бампер установлены с большими зазорами, которых, разумеется, быть не должно. Блогер обратил внимание и на то, что передние фары у «Соляриса» запотевшие, а на заднем фонаре есть небольшая трещина. Он добавил, что данная машина не стоит даже 400 000 рублей.