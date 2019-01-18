«Альтернативы нет»: Честный отзыв о KIA Rio после года пользования записал владелец

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Несмотря на недостатки корейский седан является вполне достойной машиной за демократичную цену.

Блогер с канала KIA Moscow около года владеет новым корейским KIA Rio. Честный отзыв о своем автомобиле записал автовладелец. За год использования автолюбитель наездил на своей KIA Rio 37 000 км. Автомобилист остался доволен «корейцем» - он похвалил хорошую работу системы курсовой устойчивости в «Рио». Мотор в KIA Rio работает тихо, но и он обладает недостатком - в подкапотное пространство набивается грязь и другой мусор из-за отсутствия защиты.

Но и эти недостатки в сравнении с достоинствами довольно ничтожны, отмечает блогер. По его словам, автомобиль превосходен за свои деньги и отлично ведет себя на дороге как летом, так и зимой. «Альтернативы нет», - заключил автоблогер.

Подкапотное пространство KIA Rio занимают моторы объемами 1,4 и 1,6 литра с производительностью 100 и 123 лошадиные силы. Они приводятся в действие 6-ступенчатой МКПП и 6-диапазонной АКПП с системой переднего привода. Первую «сотню» «кореец» набирает за 12,9 секунд при предельной скорости в 185 км/ч.