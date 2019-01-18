«Тесный салон и гудит КПП»: Минусы LADA XRay назвали владельцы

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По итогам 2018 года LADA XRay вошёл в ТОП-10 самых популярных «легковушек» в РФ, но его обогнали по продажам почти все остальные модели от ПАО «АвтоВАЗ», за исключением LADA 4x4. Дело в том, что у автомобилистов достаточно причин не любить «ИксРэй».

Первым недостатком российского «паркетника», который отмечают большинство владельцев, является роботизированная коробка передач. Водители считают её слишком «короткоходной». К примеру, на пятой передаче при движении со скоростью 110 км/ч тахометр показывает около 3 100 оборотов в минуту. Помимо этого, КПП ещё и «гудит» на высоких скоростях.

Вторым минусом LADA XRay стала жесткая подвеска, из-за чего передвигаться в этом автомобиле некомфортно. Ситуацию усугубляет следующая недоработка производителя – тесный салон. При этом задние сидения невозможно сложить в ровный пол, хотя такая возможность точно не была бы лишней, ведь многие владельцы жаловались на скромные размеры багажника – 361 л.

Следующим минусом модели является плохая обзорность, причиной которой стали широкие передние стойки. Эргономика салона также не удовлетворила большинство хозяев машины.

Ни в одной из комплектаций не предусмотрены подлокотник для водителя и регулировка руля по вылету. Как отметил один из автомобилистов на форуме, из-за того, что приходится пододвигать сидение ближе, чтоб не тянутся к рулю, некуда девать ноги. Кроме того, неудобно расположены кнопки стеклоподъёмников и обогрева: приходится выворачивать руку, чтобы нажать на них.