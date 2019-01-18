Новый седан Chevrolet Monza получит скромное оснащение

Сегодня, 07:00

Американский автогигант GM озвучил подробности бюджетной модели, для которой возродили название Chevrolet Monza.

Chevrolet Monza позиционируется производителем как доступная альтернатива седану Cruze в КНР. Технически новая «Монза» похожа на Buick Excelle GT, в свою очередь «копирующий» модель Lacetti.

Седан Chevrolet Monza получит кондиционер, мультимедийную систему с небольшим тачскрином, скромный подогрев кресел и недорогой пластик в салоне. В «топовой» версии машина будет продаваться с люком и кожаным салоном.

Силовую линейку Chevrolet Monza представят моторы тягой 125 и 163 л.с. Они будут сочетаться как с МКПП, так и с АКПП. На рынок новинка отправится будущей весной. Ожидается, что машину предложат по цене от 14 000 долларов.