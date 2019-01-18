Инженер Toyota уверен в успехе спорткара Supra на Нюрбургринге

Сегодня, 06:00

Тетсуй Тада, главный инженер Toyota рассказал, чего производитель ждет от возрожденного спорткара Supra.

Напомним, недавно в Детройте состоялся официальный дебют новой версии Toyota Supra. Автомобиль получил эффектную внешность, а движет им рядный 6-цилиндровый агрегат 3.0 мощностью 340 л.с./500 Нм. Агрегат работает в паре с 8-АКПП.

Тетсуй Тада заявил, что убежден в большом гоночном потенциале нового спорткара Toyota Supra, однако признаёт, что у машины может не хватить максимальной скорости на прямых во время заезда на Нюрбургринге. Так или иначе, главный инженер японской марки уверен, что машина сможет выйти из времени 7 минут 40 секунд.

Примечательно, что официально о заезде Toyota Supra на Нюрбургринге пока ничего не говорится. Однако публика хотела бы увидеть такой заезд, так как японцы до сих пор не показали, что «умеет» новая машина.