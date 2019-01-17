Volkswagen выпустит серийную версию «заряженного» VW Golf

Вчера, 23:00

Спортивная версия Volkswagen Golf, получившая приставку GTI TCR в скором времени получит ограниченный тираж. Однако приобрести новинку смогут далеко не все.

Серийная модель самого мощного «Гольфа» появится исключительно на европейском рынке, стоимость немецкого хот-хэтча в максимальной комплектации составит 42 тысячи евро (более 3 миллионов рублей). Под капотом у VW Golf GTI TCR окажется всё тот же «монструозный» 2,9-литровый агрегат на 290 «лошадей» максимальной мощности, обеспечивающей ему разгон до 100 км/ч за 5,6 секунды.

При этом максимальная скорость «заряженной» новинки ограничена искусственно и составляет 250 км/ч, но за дополнительную плату скоростной предел могут увеличить на 10 километров. В стартовой комплектации автомобиля предусмотрена электронная блокировка дифференциала, спортивные передние сиденья, а также руль с нанесенной отметкой стартового положения. Также в базовом комплекте будут идти 18-дюймовые легкосплавные диски.