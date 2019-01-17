Geely готовит к премьере кросс-купе FY11 на платформе от Volvo

Сегодня, 21:00

Geely FY11 – именно такое неофициальное имя на данный момент носит новый проект от китайского автогиганта. Кроссовер с очертаниями купе получит от Volvo не только платформу, но и некоторые агрегаты.

Благодаря тому, что кузов кросс-купе будет на 180 миллиметров длиннее, чем у шведского внедорожника Volvo XC40, а колесная база не поменяется – свободного пространства в салоне станет гораздо больше, что может предполагать наличие опционального третьего ряда для автомобиля. Технических данных о грядущей новинке в сети пока немного, однако известно, что моторная гамма – частично или полностью – будет повторять всё тот же XC 40.

Скорее всего, Geely FY11 в топовых комплектациях оснастят 2,0-литровой «турбочетверкой», мощность которой будет искусственно уменьшена с 254 до 238 л.с. при 350 Нм крутящего момента. Также не исключается установка 1,5-литрового турбированного «атмосферника» на 238 л.с., который будет работать совместно с роботизированной КПП с двумя сцеплениями.

Кросс-купе станет самым дорогим автомобилем в модельном ряду Geely, о чем говорят в том числе стильные ходовые огни и хищный передний «оскал» FY11.