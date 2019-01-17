Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х продается за 4 млн рублей

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Автомобиль в единственном экземпляре построен специалистами НАМИ.

В Петербурге на продажу через сайт «Юла» выставлен концепт-лимузин «Волга-Кортеж». Автомобиль построен на базе ГАЗ-31029 в 1995 году. Владелец автомобиля готов расстаться с ним за 4 млн рублей.

Движущей силой лимузина «Волга-Кортеж» является атмосферная установка ЗМЗ-402 тягой 100 л.с. Пару ей составляет 4-МКПП. Автомобиль оснащен барабанными тормозами.

Реставрацией прототипа занималось КБ Смирнова. Машина получила новую покраску кузова, а салон транспортного средства довели до состояния оригинала. Автомобиль также наделен флагштоками с праздничными лентами советского производства.