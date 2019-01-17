Бюджетная копия кросс-вэна Toyota Rush поступила к официальным дилерам

Сегодня, 18:29

Речь идёт о копии популярного японского паркетника, носящей название Perodua Aruz, которая от своего оригинала будет отличаться переработанным дизайном и некоторыми изменениями в оснащении автомобиля.

Первые экземпляры малазийского кросс-вэна добрались до официальных дилеров местного рынка, которые рассказали обо всех основных изменениях, появившихся у автомобиля по сравнению с прототипом. Aruz получил модифицированную радиаторную решетку, новые бампера и шильдик Perodua, позволяющий отличить его от Toyota Rush.

Помимо этого, в «люксовых» комплектациях будет доступна опция установки в салон третьего ряда сидений с увеличением длины автомобиля до внушительных 4,4 метра. Под капотом расположится, уже известный по всё той же Rush 1,5-литровый бензиновый агрегат на 105 «лошадок», агрегирующий с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Что касается интерьера, здесь в глаза бросается существенно видоизмененная передняя панель, новая мультимедийная система и упрощенный блок управления климат-контролем.

Стоимость стартовой комплектации Perodua Aruz в перерасчете на нашу валюту составит 1 170 000 рублей, а версия кросс-вэна в максимальном оснащении обойдется покупателям на 30 000 рублей дороже.