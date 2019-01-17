В сети появились шпионские снимки нового Audi A1 Allroad

Сегодня, 17:20

Обновленный хэтчбек попал в объективы фотокамер во время тестовых заездов на севере Германии. От своей стандартной версии Audi A1 Allroad будет отличаться экстерьером и улучшенной проходимостью.

В предыдущий раз фотошпионы запечатлели новинку на скоростных заездах в Нюрбургринге, и уже тогда стало очевидно, что модель получит систему полного привода Audi Quattro, которую, видимо, и испытывали на оледеневших дорогах Германии. Помимо более высокого клиренса, можно выделить увеличенные пороги, скрывающиеся под плотным слоем камуфляжа, а также большие колесные арки.

Судя по снимкам, кроссовая версия хэтчбека получила и модифицированные бампера, существенно отличающиеся от стандартной Audi A1, а также большие прожектора на крыше, предназначенные, скорее всего, исключительно для тестирования. Интерьер новинки существенных изменений не получит, разве что стоит ожидать появления спортивного режима езды с возможностью опционального отключения антиблокировочной системы.

Серийная модель нового Audi A1 Allroad будет представлена в конце 2019 года, а продажи будут вестись лишь на европейском рынке. Цена базовой комплектации хэтча не превысит 34 000 долларов.