«Времени на ремонт не будет»: Составлен ТОП-5 надежных автомобилей на случай зомби-апокалипсиса

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Популярный автоблогер Ильдар Сигбатуллин выбрал 5 автомобилей, которые лучше всего подойдут на случай возможного зомби-апокалипсиса.

В случае, когда мир войдет в период постапокалипсиса, людям понадобятся особенно надежные машины, необходимые для безопасного передвижения по городу и обладающие не самым большим потреблением топлива, и одной из таких вполне может стать дизельный Grand Cherokee Commander. Это не самый удачный автомобиль, поскольку в нем достаточно часто выходят из строя свечи накаливания, но он точно лучше большинства остальных конкурентов, не вошедших в данный рейтинг.

Блогер уточнил, что все автомобили лучше искать с механической коробкой передач, поскольку «автомат», при всей своей надежности, имеет меньший ресурс и больше потребление топлива, что чревато нехваткой бензина в условиях нашествия зомби: «Если ваша коробка встала – вас съели!». На 4 месте расположился Nissan Pathfinder, причем эксперт сразу сказал, что речь идет не о том «убожестве», которое производится под этим именем сейчас, а о модели в третьем кузове R51. Настоящий рамный внедорожник с независимой подвеской и отличной геометрической проходимостью: «Всё, что нужно – надежный дизель!».

Посередине списка обосновался Mitsubishi Pajero 3 и 4 поколения – наличие двух блокировок, отличная геометрия и замечательный ресурсный «тракторный» дизель M41 дают этому автомобилю нереальную проходимость. «Серебро» данного рейтинга по праву достаётся Nissan Patrol в кузове Y61. По внедорожным качествам с ним мало кто может сравниться, а уж надежность двигателя и коробки передач позволит без особых проблем передвигаться на дальние расстояния в поисках продуктов и воды.

Наконец, первое место в ТОП-5 надежных автомобилей на случай зомби-апокалипсиса занимает сразу три модели Toyota Land Cruiser. Речь идёт о 100-м кузове «Крузака», Prado 120 и 190. По мнению эксперта, это лучшие внедорожники для того, чтобы пережить апокалипсис: «Нереальный запас прочности, отличная проходимость, замечательные параметры экономии топлива и надежности, ведь времени на ремонт попросту нет – вас сожрут!».