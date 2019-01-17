Zotye T600 Coupe: Премиум «китаец» или очередной «хлам» – блогер

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Новинка китайского автопрома была представлена не так давно в Шанхае, и сейчас блогер решил подробнее разобраться в Zotye T600 Coupe 2018 года выпуска.

Кузов машины был существенно обновлен. Прибавилось множество интересных «фишечек» во всех комплектациях, что вполне может сделать автомобиль конкурентоспособным не только на внутреннем, но и на российском рынке. При цене всего в 870 000 рублей «китаец» обладает большинством опций, имеющихся у европейских автомобилей, цена которых выше минимум в два раза.

Покупатель сможет выбрать между бензиновой и дизельной версией, кроссовер неприхотлив, потому качество отечественного топлива для него вполне хватит. Стоит отметить, что производитель долгое время скрывал подробности относительно «начинки» Zotye T600 Coupe, и делал он это не зря, ведь технические характеристики автомобиля также впечатляют. Основной плюс – в «Зоте» будут располагаться лишь турбированные двигатели: 1,5-литровый бензиновый агрегат на 162 «лошади» в паре с 5-скоростной механической трансмиссией и 2,0-литровый 190-сильный мотор, который был разработан совместно с компанией Mitsubishi, а также 1,8-литровый турбодизель на 177 л.с. Тут в качестве трансмиссии выступит роботизированная КПП на 6 скоростей, а вот полного привода в кроссовере не предусмотрено.

Особый шарм и стиль автомобилю придают свежие элементы, так тщательно разрабатываемые дизайнерами. Стоит отметить обновленную форму кузова, которая теперь стала ещё сильнее походить на купе – линии стали более обтекаемыми, а на дверь багажника установили небольшое спортивное крыло. По сравнению со стандартной версией Zotye T600, дверь стала гораздо меньше, а головные фары получили совершенно иную «начинку» и теперь будут работать только на светодиодах и заводском ксеноне.

Между фарами расположилась решетка радиатора с хромированными перемычками, под которую установили мощный воздухозаборник.

Задняя часть авто получила доработанную оптику и новый бампер, а усовершенствованные выхлопные патрубки теперь больше напоминают трапеции. Кроссовер из Поднебесной можно похвалить и за эргономичный, качественный салон, благодаря которому может показаться, что водитель находиться в автомобиле бизнес-класса.