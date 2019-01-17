ТОП-10 подержанных автомобилей до 250 000 рублей назвал блогер

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Профессиональный подборщик Илья Ушаев назвал 10 автомобилей, которые стоит приобрести в 2019 году на российской «вторичке» с ценником до 250 000 рублей.

По мнению эксперта, лучшим выбором подержанной машины для наступившего года будет Volkswagen Golf 2006 года выпуска. На вторичном рынке за обозначенную сумму можно найти модели с пробегом до 100 000 км и 1,4-литровым 90-сильным «атмосферником». Один из надежнейших автомобилей, которые можно купить за такие деньги. Далее расположился Chevrolet Lacetti 2012 года с пробегом 200 тыс. километров, надежной автоматической КПП и 1,6-литровым мотором на 109 «лошадей». Основной плюс данной модели – очень дешевый ремонт и комплектующие.

«Бронзу» рейтинга получает Skoda Fabia 2009 года. За 250 000 рублей «вторичка» может предложить не так много вариантов данного авто, но в минимальной комплектации найти её всё-таки можно. Пробег при этом составит в районе 150 000 км, а под капотом расположится 1,2-литровый 70-сильный атмосферный двигатель, агрегирующий с механической КПП. Что немаловажно – брать нужно именно «атмосферник», поскольку вариации с дизельным мотором недостаточно долговечны.

Четвертым в списке идёт Hyundai Accent 2011 г.в., при этом пробег «корейца» составит не более 75 тыс. км. Под капотом расположится 1,5-литровый 102-сильный мотор. Автомобиль очень надежный, хоть и отличается весьма аскетичным и неуютным салоном. Замыкает пятерку лидеров Skoda Octavia Tour 2008 года. За эти деньги на вторичном рынке можно найти несколько интересных вариантов с пробегом до 200 000 км, 1,4- и 1,5-литровым агрегатом на 75 и 102 «лошадки» соответственно и механической трансмиссией.

Также в ТОП-10 подержанных автомобилей до 250 000 рублей вошли Hyundai Getz 2010 г., Chevrolet Aveo 2011 г., Nissan Almera Classic 2008 г., Mitsubishi Lancer IX 2007 г. и Renault Logan 2014 года. Комментаторы в сети данную подборку не оценили и усомнились в том, что хотя бы половину из предложенных блогеров автомобилей можно действительно найти за эти деньги в рабочем состоянии: «Все как обычно. Лениво сделанный топ авто с ценами, которые только в мечтах!», «Из всего перечисленного можно купить только Лансер 9».