Для России разработают кроссовер Datsun на базе Renault Duster

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Японский бренд Datsun в ближайшем будущем пополнит отечественный авторынок двумя новинками.

По данным автора блога «Ежедневный автомобильный журнал», знакомого с планами Datsun в России, уже в 2020 году «АвтоВАЗ» отправит на конвейер кроссовер под условным названием RD3 на платформе B0. По мнению эксперта, речь может идти о перелицованных Renault Duster или Nissan Terrano текущих поколений. Согласно плану, кроссовер Datsun будет выпускаться в количестве около 50 000 единиц до 2026 года, после чего темпы его выпуска замедлятся до 9 500 экземпляров в год.

Вторая машина числится под индексом RD4. Ее появление ожидается в 2022 году. Автомобиль должны построить на новом шасси CMF B-LS. Ходят слухи, что эта платформа станет основой для новой «Гранты».

Примечательно, что Datsun, в отличие от практически всех остальных автопроизводителей, не продает в России кроссоверы. Кроме того, бренд никак не комментирует информацию, озвученную выше.