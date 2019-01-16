«Кладбище» грузовиков: В лесу нашли брошенные военные «КАМАЗы»

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Несколько единиц брошенной военной техники обнаружили случайные посетители леса. Среди находок – грузовики «КАМАЗ» и ГАЗ-66.

Настоящая свалка грузовиков открылась забредшим в чащу леса путникам. Все автомобили были расположены так, будто находятся на парковке, а не в лесной глуши, что придает находке ещё большей загадочности.

Помимо грузовиков можно было обнаружить прицепы с оборудованием для связистов. Такие автомобили вполне могли бы пригодиться, например, в сельском хозяйстве или даже для перевозки людей.

Хорошим вопросом остается и то, что находится в забитых намертво кузовах грузовых машин. Не исключено, что там обнаружится другая военная техника и вооружение.

Высока вероятность и того, что на этом «кладбище» грузовиков оказывались не самые худшие машины, потому при желании их можно было бы попытаться хотя бы частично восстановить. С этим согласны и комментаторы в сети, которых шокировала такая находка.

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Нашлись и автолюбители, предложившие варианты, при которых брошенные автомобили можно было бы использовать с наибольшей эффективностью: «Шишиги нигде не используются уже, из-за большого расхода топлива, а Камазы 10-тонники не котируются. Возможно было бы их оживить, если бы был доступ к этим машинам», «На шишигу можно установить дизельный двигатель от трактора и расход топлива уменьшится в разы!».