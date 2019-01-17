Новый хэтчбек Hyundai i10 показали на первых шпионских фото

Сегодня, 07:00

Третья генерация Hyundai i10 отправилась на тесты в Швецию. Презентация самого маленького хэтчбека южнокорейского автогиганта может состояться до конца текущего года.

Эксперты считают, что следующий Hyundai i10 будет соперничать на рынке с моделями Volkswagen Up и Skoda Citigo. Пока что не ясно, какую внешность получит новинка, однако судя по фотографиям автомобильных папарацци, запечатлевших закамуфлированные тестовые прототипы хэтчбека, она разрабатывается в привычной для нее концепции, но стала несколько крупнее.

Силовую составляющую нового Hyundai i10 тоже пока не рассекречивают. Для текущей версии автомобиля предусмотрены двигатели 1.0 тягой 66 л.с. и 1.25 мощностью 87 л.с. Для моторов предусмотрены 5-МКПП и 4-АКПП. Предполагается, что модель KIA Picanto поделится турбодвигателем 1.0 на 100 л.с. с новым хэтчбеком.