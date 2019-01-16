Мифы и реальность: О защите KIA Ceed от угона подробно рассказал специалист

Сегодня, 16:00

Специалист по автомобильной безопасности рассказал об основных заблуждениях, связанных с угоном KIA Ceed.

В обзоре представлен Ceed 2017 года выпуска. На данный момент достаточно остро встал вопрос, что открыть дверь и завести мотор автомобиля можно обычным поворотом особого изделия в ячейках замков. Чтобы испытать это наглядно, эксперт взял две отмычки разного размера, дабы провернуть замки. Ему стало интересно, достаточно ли механической защиты, чтобы защитить машину от злоумышленников.

Также в среде автомобильных экспертов бытует мнение, что если снять шину от двери, приподняв её в специальный зажим, то штатная охранная система отключается и не идентифицируется как таковая при открытии. И действительно, проворот отмычки позволяет открыть дверь, а включающуюся тотчас сигнализацию без проблем отключает «клонированный» брелок ключа. Взлом замка зажигания происходит примерно таким же образом – вставляется изделие, вбивается внутрь поплотнее и проворачивается, после чего происходит включение двигателя.

Однако сразу же уехать у злоумышленников всё равно не получится, нужно будет для начала воспользоваться обыкновенным ключом от автомобиля, поскольку иммобилайзер не даст KIA Ceed завестись без него, потому, чтобы защитить корейское авто от угона, нужно в первую очередь снабдить дополнительной защитой замок зажигания и сами двери, ведь, как показала практика, справиться с ними очень просто.