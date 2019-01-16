«Можно горы покорять!»: О достоинствах новой LADA X-Ray Cross рассказал эксперт

Сегодня, 15:04

Популярный автоблогер подробно рассказал о некоторых преимуществах новой LADA X-Ray Cross над конкурентами. Приподнятый кроссовер его приятно удивил.

Эксперт с канала Dizzlike Channel решил не ходить вокруг да около, а сразу «долбануть по конкурентам». По словам блогера, таковыми для кроссового «Иксрея» является KIA Rio X-Line под кодовым названием «Привет катализаторам на 40 тысячах» и Renault Sandero, которое на данный момент славится чересчур агрессивным маркетингом: «Придете вы в салон по объявлению о продаже Сандеро за 600 тыс. рублей. Вам предложат её по такой цене, но для этого нужно будет купить допов на 600 тыс. и жизнь застраховать!».

Ценник же данной LADA X-Ray Cross с учётом скидок не превышает 800 000 рублей, и по этому показателю автомобиль является лидером на рынке в своём сегменте. О надежности данной машины говорить пока рано, но зная, что это – «АвтоВАЗ», можно быть уверенным в том, что запчасти для неё можно будет найти в любом уголке России.

Несмотря на то, что в базе автомобиля лежит «тележка» от того же «Сандеро», со своим французским аналогом у «Иксрея» нет ничего общего – рулится он лучше, управляемость очень достойная, можно спокойно стартовать со второй передачи, да и проходимость куда больше, о чем говорят геометрические показатели. Сзади рекордный угол заезда, спереди – тоже небольшой, но есть выделяющаяся передняя «губа», которая, впрочем, нивелируется дорожным просветом в 215 мм.

«Можно горы покорять! Причем тут действительно честные 21,5 сантиметра, а не как у корейцев и французов, кричащих «у нас 18», а стоит померять по самой низкой точке – и 15 нет!», – уточнил блогер. Из небольших минусов автор видео назвал отделку из слишком жесткого пластика и отсутствие автоматических стеклоподъемников. В целом же, по соотношению «цена/качество», убежден водитель, на российском рынке сложно найти вариант получше.