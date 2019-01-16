Skoda показала тизер нового компактного кроссовера Skoda Kosmiq

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Чехи анонсировали показ компакт-кросса Skoda. Машина получила внешность в новом фирменном стиле марки, и дебютирует будущей весной.

Новый кроссовер Skoda покажут на мартовском автобиеннале в Женеве. Полного представления о внешности и технической составляющей модели пока нет, однако разработчики представили в интернете официальный тизер новинки, судя по которому машину наделили узкими LED-осветителями с верхним расположением ДХО.

Уже известно, что новый компакт-кросс именуют Skoda Kosmiq. Автомобиль позиционируется как ситикар. В модельном ряду своей марки машина окажется на ступень ниже Karoq. Также известно, что экстерьер автомобиля разрабатывается с учетом внешности концептуального паркетника Vision X, дебютировавшего в минувшем году.

В основу Skoda Kosmiq взято укороченное модульное шасси MQB. Машина получит узлы и агрегаты от VW T-Cross и Seat Arona. По словам разработчиков, новинка будет маневренной как легковушка и получит повышенную проходимость и хорошую обзорность. Также чехи пообещали наделить модель самыми современными водительскими ассистентами. На конвейер паркетник станет в июле нынешнего года.