В сети появились первые шпионские снимки нового Mitsubishi Pajero Sport

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Японский автопроизводитель Mitsubishi работает над рестайлинговой версией кроссовера Pajero Sport. В сети опубликовали первые снимки, которые шпионы сделали во время тестирования модели.

Актуальную версию Mitsubishi Pajero Sport предлагают с 2016 года, ожидается, что обновление появится в Европе в этом году. Впервые шпионам удалось сфотографировать обновленную версию во время тестов в северной Швеции в зимних условиях.

Несмотря на то, что Mitsubishi Pajero Sport покрыт камуфляжной пленкой, специалисты отмечаются минимальные отличия от прототипа, представленного ранее. Внедорожник получит другие фары сзади и слегка переработанные линии кузова.

Также рестайлинг получит дополнительный ряд фар дальнего света, а решетка радиатора получит новое исполнение. В салоне также не ожидают кардинальных изменений. Техническое оснащение кроссовера до сих пор остается неизвестным. Специалисты считают, что новый Pajero получит в Европе имя Shogun Sport. В основу трехрядного внедорожника лег пикап L200, однако не известно, сохранит ли эту архитектуру рестайлинг. Специалисты считают, что продажи стартуют уже в этом году.