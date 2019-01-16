Mercedes против «Копейки»: Что лучше купить за 60 000 рублей рассказал эксперт

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Обе старинные машины по одной цене отличаются идеальным состоянием и превосходными ездовыми качествами.

Эксперт с канала «Коплю на Ферари» на YouTube поделился интересной информацией о выборе между ВАЗ-2101 и Mercedes-Benz W124. Какой из этих автомобилей за 60 000 рублей лучше выбрать, он рассказал в своем видеообзоре.

Автоблогер сообщает, что нашел отличный ВАЗ-2101 1973 года выпуска с 1,2-литровым мотором. У этого авто идеальное состояние и был всего один хозяин. Интересно, что пробег «Копейки» составил 115 000 км, но все же она подвергалась покраске. В нижней части кузова отечественного автомобиля наблюдаются небольшие «рыжики» и сколы, но блогер все же отметил отличное качество металла, из которого изготовлен кузов. Передняя часть отличается хромированными элементами и тоже превосходно выглядит. Моторный отсек «Копейки» понравился блогеру – он выглядит так, как будто машина только сошла с конвейера. После того, как ВАЗ-2101 завели, эксперт восхитился отличной работой двигателя.

Салон российской машины также понравился обзорщику – интерьер сохранил первозданный вид, на элементах не было никаких потертостей и следов коррозии. Багажный отсек «Копейки» также отличается идеальным состоянием – блогер похвалил «родные» домкрат и запасное колесо. За ВАЗ-2101 1973 года хозяин хочет выручить 55 000 рублей.

Следующей культовой машиной стал немецкий Mercedes-Benz W124, под капотом которого разместился 2,3-литровый мотор с мощностью 133 лошадиные силы, который приводится в действие МКПП и системой заднего привода. Сообщается, что у «Мерса» имеются небольшие проблемы с подвеской, но стоимость немецкого авто составит 60 000 рублей. На кузове «Мерседеса» блогер отметил немного ржавчины, а в задней части есть немного сколов.

Хозяин Mercedes-Benz W124 сообщает, что владеет автомобилем уже 4 года и, у него не было никаких проблем с вождением этого авто. Заводится «Мерс» очень хорошо, также блогер отметил хорошую работу мотора в Mercedes-Benz W124. Подкапотное пространство авто чистое, а расход масла у «Мерседеса» совсем небольшой.

В салоне Mercedes-Benz W124 отметил кожаную отделку, удобные сиденья и комфортный руль. Все сиденья в хорошем состоянии, кроме ободранного водительского. Также блогер отметил хорошую и комфортную езду на «Мерседесе» - ему понравилось все, кроме работы подвески, которую необходимо починить.