Антирейтинг: ТОП-5 новых автомобилей с неприятными «сюрпризами» назвали эксперты

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Эксперты включили в рейтинг машины, с которыми отечественный потребитель уже знаком, но может не знать их недостатков.

Специалисты назвали ТОП-5 новых автомобилей с неприятными «сюрпризами» на основе данных от сервисов автоподбора, и на пятое место рейтинга поставили Ford Focus 3 поколения. Этот автомобиль достаточно популярен в России, однако многие «обожглись», купив эту машину с РКПП PowerShift. Данная трансмиссия оказалась ненадежной и очень дорогой в ремонте и обслуживании. Эксперты рекомендуют отказаться от машины с «роботом», и покупать «Фокус» с более предсказуемой и неприхотливой МКПП.

Четвертое место в ТОП-5 заняла Skoda Octavia A7. «Залетом» этого автомобиля стало то, что чехи лишили актуальное поколение этой модели замечательного мотора 1.6 BSE. Зачем разработчики так поступили, не ясно до сих пор. Кроме того, машину наделили весьма спорной внешностью.

На третьем месте рейтинга расположилась новая Audi A4. Эксперты утверждают, что эта модель оснащается ненадежными моторами, которые уже на 50 000 км пробега могут потребовать капремонта. Кроме того, эти двигатели потребляют очень много масла.

На второе место ТОП-5 эксперты поставили сразу несколько новых моделей Hyundai и KIA. Эти автомобили имеют в своих силовых линейках новые 2-литровые моторы, называемые «масложорами». Кроме того, они быстро изнашиваются и при небольшом пробеге требуют капремонта.

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Эксперты отметили, что от этой машины потребитель ждал все той же надежности и технологичности, которая присуща автомобилям шведской марки, но вместо этого получили новинку с ненадежным мотором 1.6 и коробкой передач, аналогичной РКПП Ford Focus 3.

По словам специалистов, эксплуатация новой «шестидесятки» это череда капремонтов мотора двигателя каждые 50 000 км пробега.