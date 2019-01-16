«600 тысяч? Не верю!»: «Ультрабюджетный» кроссовер Hyundai Styx по цене LADA Vesta раскритиковали в сети

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Уже весной южнокорейский бренд представит публике новый кроссовер Hyundai Styx. Комментаторы в сети уверены – заявленной низкой цены Россия не увидит.

По заявлению представителей компании, паркетник по цене LADA Vesta должен стать самым доступным SUV в линейке Hyundai. Низкая стоимость будет обеспечена общей «тележкой» с «Солярисом» российской сборки. Styx получит каскадную радиаторную решетку, двухуровневую головную оптику и защитный пластиковый обвес.

В моторную гамму «ультрабюджетного» Hyundai Styx войдут 1,0-литровый турбированный движок TDI на 100 или 120 «лошадей», а также 1,4-литровый 90-сильный турбодизель. Оба двигателя агрегируют с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным преселективным «роботом».

Заявленный ценник в 650-800 тысяч рублей, убеждены отечественные автолюбители, не соответствует российским реалиям. Практически никто не верит в то, что у нас он будет продаваться по стоимости, сопоставимой с новой LADA Vesta.

Также в сети предполагают, что дизельный мотор будет доступен лишь для индийского и азиатского рынков, а к нам попадут лишь менее экономичные бензиновые «атмосферники».

«600 тысяч? Не верю!», «Уверен, что дизеля у нас не будет. А цена будет чуть меньше креты, что все равно дорого для нищей России», «Да он будет минимум лям стоить!», – раскритиковали новинку в сети. Нашлись и те, кто допустил возможность столь низкой цены нового Hyundai Styx, однако эти люди в то же время раскритиковали слишком «бедную» стартовую комплектацию корейского паркетника: «Это ж цена для Индии, в базовой комплектации там даже подушек безопасности нет!».