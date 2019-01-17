В Детройт приехал рамный минивэн Mahindra Marrazo

Сегодня, 05:00

Индийская машиностроительная компания Mahindra привезла на автошоу в Детройте свой 8-местный минивэн Mahindra Marazzo. Автомобиль обзавелся рамной конструкцией кузова, небольшими габаритами и простой отделкой.

Интересно, что новинка не предназначена для американского авторынка, но на автосалон ее привезли, так как машина разрабатывалась инженерами североамериканского филиала Mahindra. «Рамник» от Mahindra предложат с 7- и 8-местными салонами.

Подкапотное пространство Mahindra Marrazo занимает 4-цилиндровый рядный двигатель объемом 1,5 литра с производительностью 121 лошадиную силу. Он приводится в действие 6-скоростной МКПП.

Функциональный перечень вседорожного минивэна включает в себя 7-дюймовый тачскрин мультимедийного центра и 4,2-дюймовый экран бортового компьютера на панели управления. В Индии за новинку придется выложить от 999 000 рупий или 940 000 рублей.