Ford привез к дилерам обновленный внедорожник Ford Everest

Сегодня, 09:42

Американский автопроизводитель Ford предоставил первые товарные версии внедорожника Everest дилерам. Продажи обновленной модели должны стартовать в Китае до конца текущего месяца.

Ford Everest в КНР предложат по цене от 270 000 юаней или 2 684 000 рублей, а полное оснащение доступно за 368 000 юаней или 3 660 000 рублей. Обновленный внедорожник получил другую решетку радиатора, бамперы, литые диски на 19 дюймов другого дизайна и расширенный список функций.

Под капотом Ford Everest установлен турбодвигатель объемом 2,0 литра с отдачей в 245 «лошадей». В качестве трансмиссии доступна коробка-автомат на десять скоростей. Внедорожник предлагают только с полным приводом.

Список опций пополнился интеллектуальной системой предотвращения столкновений, камерой заднего вида, контролем полосы, голосовым управлением «мультимедийки», адаптивным круиз-контролем, распознающим дорожные знаки и способным самостоятельно тронуться в пробке.

До конца января обновленная модель Ford Everest будет доступна только в Китае, однако позднее выйдет и на другие рынки уже с дизельными двигателями объемом 2,0 литра с отдачей в 180 и 213 «лошадей».