Vesta или Granta FL: Стоит ли доплачивать за «ласточку» от «АвтоВАЗ» рассказали в сети

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Автомобилист рассказал о разнице в цене и оснащении между «Грантой» или «Вестой».

Российский автолюбитель в сети рассказал, стоит ли переплачивать за «ласточку» от «АвтоВАЗ» и купить LADA Vesta вместо LADA Granta FL. Сначала он хотел брать обновлённую «Гранту», но, детально ознакомившись с ценами на «Весту», передумал.

Автомобилист изучил комплектации обеих моделей и пришёл к выводу, что «Гранта» с приличным набором опций обойдётся примерно в 530 000 рублей. В это время «Веста» будет стоить не намного дороже – около 640 000 рублей.

Таким образом был сделан вывод, что у LADA Vesta, которая обойдётся на 110 000 рублей дороже, есть множество преимуществ перед Granta FL: более просторный и удобный салон, современная конструкция, лучшая управляемость, более качественный ближний и дальний свет, более привлекательный дизайн, лучшие показатели по краш-тестам и штатная сигнализация.

Также автомобилист добавил, что у «Весты» шумоизоляция лучше, а коробка не так «воет», как у «Гранты». Если доплатить ещё 30 000 рублей, можно купить LADA Vesta с парктроником, магнитолой с громкой связью, управлением на руле, подлокотником, круиз-контролем с ограничителем скорости, зеркалами в цвет кузова и тремя подголовниками для пассажиров заднего ряда.

Да и впрочем, автомобилист отметил, что «Веста» классом выше «Гранты», поэтому однозначно стоит доплатить 110 000 рублей, если, конечно, есть такая возможность.