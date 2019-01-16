Представлен мощнейший седан Subaru WRX STI S209

Сегодня, 07:00

На мотор-шоу в Детройте дебютировала модель Subaru WRX STI S209, ставшая самой мощной серийной машиной японской марки.

Полноприводный Subaru WRX STI S209 оснащается улучшенным 4-цилиндровым двигателем 2.5 отдачей 345 л.с. Мотор оснащен увеличенной турбиной высокого давления и приводным нагнетателем. Силовая установка модели также доработана усиленными кованными поршнями и шатунами, другим интеркулером, увеличенными инжекторами, перепрограммированным электронным блоком управления. Также машину оснастили вручную отполированными выпускными патрубками из нержавеющей стали.

Пару агрегату седана Subaru WRX STI S209 составляет 6-МКПП. Также машина оснащена центральным самоблокирующимся дифференциалом и системой активной перераспределения крутящего момента.

Subaru WRX STI S209 получил амортизаторы Bilstein с пружинами повышенной жесткости, новый задний стабилизатор поперечной устойчивости и шестипоршневые тормозные механизмы Brembo спереди.

Стоимость новинки пока не озвучивается. Автомобиль создан для американского рынка, и появится в продаже ближе к концу нынешнего года.