Для России озвучен прайс на новый универсал KIA Ceed SW

Сегодня, 06:00

Корейцы озвучили ценники и технические подробности третьего поколения универсала KIA Ceed SW для России.

Отечественный авторынок пополнится новым KIA Ceed SW 28 января 2019 года. Автомобиль уже собирают на предприятии «Автотор» в Калининграде. Стоимость «сарая» составит в РФ от 1 084 900 до 1 624 900 рублей.

В базовом исполнении новый KIA Ceed SW оснащается мотором 1.4 мощностью 100 л.с. в связке с 6-МКПП. Также автомобиль можно приобрести в России с двигателем 1.6 отдачей 128 л.с., сочетающимся с МКПП и АКПП, а также с агрегатом 1.4 на 140 л.с., для которого предусмотрена 7-РКПП с двойным сцеплением.

Объем багажника нового KIA Ceed SW увеличился на 97 л, до 625 л. Опционально для «сарая» предлагается багажная дверь с электрическим приводом и системой бесконтактного открывания.

Стандартный KIA Ceed SW третьего поколения оснащается ABS, системами стабилизации, контроля давления в шинах. Также для базового «сарая» предусмотрены система помощи при старте на подъеме и мультимедийная установка с монохромным дисплеем и модулем Bluetooth. «Топовый» Ceed SW получил бесключевой доступ в салон, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, передний парктроник и многое другое.