Рестайлинговый Lifan Myway обзавелся более мощным двигателем

Вчера, 23:00

Автопроизводитель Lifan приступил к тестированию рестайлинговой версии кроссовера Myway, фотографии которого ранее опубликовали в сети. Известно, что новое исполнение получит более мощный двигатель.

Согласно полученным снимкам Lifan Myway почти не получил изменений внешности, однако теперь в движение кроссовер будет приводить мотор объемом 2,0 литра с отдачей в 141 «лошадей». В качестве трансмиссии предусмотрена «механика» или «автомат» на пять ступеней.

Актуальная версия оснащена «атмосферником» объемом 1,5 литра с отдачей в 109 «лошадей», однако в России Lifan Myway предлагают с мотором объемом 1,8 литра с отдачей в 125 «лошадей».

Рестайлинговый Lifan Myway сохранил прежние размеры: длина – 4 440 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 730 мм, база колес – 2 720 мм. Для Китая будут предлагать версию только с задним приводом.

В списке оснащения нового кросса числится новый комплекс мультимедиа с голосовым управлением, а отделка интерьера станет более качественной. На данный момент стоимость рестайлингового Lifan Myway не известна.