«Жигуль» для Папы Карло: «Деревянный тюнинг» ВАЗ-2106 высмеяли в сети

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Автовладелец решил заменить стандартную переднюю панель и руль в «шестёрке» на деревянные. Однако его старания в сети оценили далеко не все автолюбители.

В салоне ВАЗ-2106 вместо скучного пластика автомобилист решил установить деревянную переднюю панель с узорами в виде ветвей винограда, церкви и креста. Из дерева выполнена и центральная консоль, на которой предусмотрена небольшая подставка для хранения мелочей. Даже подлокотник в этом автомобиле изготовлен из дерева.

Помимо этого, в машине были заменены «приборка» и рулевое колесо. «Шестёрку» обсудили в комментариях под снимками, опубликованными в социальной сети «ВКонтакте», причём «деревянный тюнинг» понравился немногим.

«Жигуль» для Папы Карло», «Всё классно, кроме торчащих чёрных саморезов», «Не подлокотник, а тумбочка прям», – высмеяли фотографии автолюбители.

Отметим, что салон «Жигуля» действительно выглядит незаконченным, возможно, владелец поделился промежуточным результатом своих доработок и планирует продолжить их.