«Достойный кореец»: О новом KIA Sorento Prime рассказал обзорщик

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Корейский кроссовер уступает своим конкурентам по оснащенности, но превосходит их по цене.

Автоэксперт Павел Блюденов решил поделиться обзором на рестайлинговый корейский кроссовер KIA Sorento Prime. Об особенностях новинки в сети рассказал блогер.

Блогер считает KIA Sorento Prime полноразмерным трехрядным кроссовером, который предлагается по приемлемой цене – в России автомобиль обойдется от 2 300 000 рублей. Оформление «корейца» очень стильное, заметил блогер. Кроссовер обзавелся светодиодной адаптивной оптикой, ярко выраженной радиаторной решеткой и противотуманными осветителями на LED-матрицах. Размеры машины составили 4800X1890X1690 мм.

Подкапотное пространство южнокорейского кроссовера занимает дизельный мотор объемом 2,2 литра с производительностью в 200 лошадиных сил. Кроме него предусмотрены бензиновые 2,4- и 3,5-литровые агрегаты с отдачей 188 и 249 «лошадок». Они приводятся в действие 6-диапазонной АКПП.

В салоне «корейца» блогер отметил мягкий пластик, которым обшита передняя панель и руль, обитый мягкой кожей. Кроссовер обзавелся новым мультимедийным центром, работающим с сервисами Apple CarPlay и Android Auto. Сиденья обшили светлой кожей и отличаются повышенным комфортом. Сиденья заднего ряда тоже удобны и обладают достаточным пространство для ног, а кроме того пассажиры смогут воспользоваться климат-контролем и 12-вольтовыми розетками.

Подвеска в обновленном KIA Sorento Prime отлично работает при езде по неровной дороге. Первую «сотню» «кореец» набирает за 9,4 секунды. В салоне авто блогер ощутил наличие шумов и вибронагруженность управляющих органов кроссовера. Блогер отметил, что светодиодные фары KIA Sorento Prime его разочаровали – они не светят так ярко, как хотелось. Расход топлива у корейского кроссовера составил 11,2 литра на 100 км.

Блогер отметил, что рестайлинговый KIA Sorento Prime является неплохим автомобилем, но ряд его опций нуждается в доработке. «Достойный кореец» - завершил свой обзор эксперт.