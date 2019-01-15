KIA официально представила самый брутальный кроссовер Telluride

Сегодня, 21:00

Южнокорейский автопроизводитель KIA официально представил самый брутальный кроссовер марки. В рамках автосалона в Детройте, который стартовал на этой неделе, был представлен Telluride.

Разработкой нового KIA Telluride занималось калифорнийское подразделение в городе Ирвайн. В результате модель получила типичные американские черты: монументальные линии кузова, рельефный капот, решетка радиатора с крупными ячейками, которая граничит с фарами.

В салоне KIA Telluride также преобладают американские черты. Самый брутальный кроссовер бренда получил массивные поручни по краям центрального тоннеля. Приборная панель получила цифровое исполнение, а также в салоне установили дисплей на 10,25 дюймов.

Воздуховоды системы кондиционирования расположили в потолке, а для удобства пассажиров были установлены широкие сидения. Клиент может получить семи или восьмиместный кроссовер. В списке оснащения числится проекционный дисплей, шесть USB-портов, аудиокомплекс Harman Kardon с умным голосовым управлением.

KIA Telluride получил следующие размеры: длина – 5 001 мм, высота – 1 989 мм, ширина – 1 750 мм, база колес – 2 900 мм. В движение кроссовер приводит атмосферник объемом 3,8 литра с отдачей в 295 «лошадей» и 9АКПП с передним или полным приводом.

В списке оснащения числится камера заднего вида, система предотвращения столкновений, удержания полосы, парктроники и адаптивный круиз-контроль. Продажи KIA Telluride в США стартуют уже весной, однако в России появится не раньше 2020 года.