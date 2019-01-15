«Тазоводы» против «корейцев»: Превосходство LADA Vesta над KIA Rio обсудили в сети

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В одной из тематических групп в соцсетях разгорелся очередной спор между приверженцами российского и южнокорейского бестселлеров.

Судя по обсуждениям в интернете, многие «тазоводы» убеждены в превосходстве LADA Vesta над KIA Rio, а также в ненадежности моторов и кузовов «корейцев». Накануне это вновь обсудили в сети, один из пользователей интернета поинтересовался у других, кто прав в споре, на что получил неоднозначные ответы.

«Тазоводов» назвали сектантами, так как иного объяснения приверженности к LADA Vesta многие попросту не находят, считая отечественную модель слабым соперником «корейцев». Один из пользователей отметил, что «каждый свое болото хвалит». Некоторые пользователи выразили свое резко-негативное отношение к «Весте» и вообще, к продукции «АвтоВАЗа». Приверженцы KIA Rio, в свою очередь, высмеяли одного из «тазоводов», который заявил, что мотора «Рио» хватит только на 100 000 км пробега, в то время, как «Приора» проезжает 620 000 км без каких-либо ремонтов. По мнению любителей «корейцев», с такими «тазоводами» даже не стоит начинать спор.

Нашлись пользователи, которые считают вовсе считают спор бессмысленным, особенно между теми, кто не сидел за рулем как LADA Vesta, так и KIA Rio. Пользователи считают, что автомобили, состоящие в одном сегменте, в любом случае имеют плюсы и минусы как по отдельности, так и в сравнении друг с другом. Однако некоторые призывают признать, что в «Весте» уже ничего не осталось от «старого ВАЗа», и она ничем не уступает бюджетным иномаркам, предлагаемым в России.

Напомним, LADA Vesta оснащается моторами 1.6 на 106 л.с. и 1.8 на 122 л.с. Стоимость модели составляет в России от 675 900 рублей. KIA Rio предлагается минимум за 674 900 рублей. Автомобиль оснащается моторами 1.4 на 100 л.с. и 1.6 на 123 л.с. Обе модели имеют по несколько комплектаций, предлагаются со спецпредложениями, и входят в список самых востребованных легковушек в РФ.