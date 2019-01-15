В Детройте показали возрожденный спорткар Toyota Supra

Сегодня, 20:00

В Детройте стартовал автосалон, в рамках которого было представлено множество новинок в серийном исполнении. Японский автопоизводитель Toyota официально представил возрожденный спорткар Supra с новым шасси.

В основу Toyota Supra легла общая с родстером BMW Z4 архитектура. Дебют спорткара состоялся в рамках автосалона в Детройте, где сообщили, что авто предложат в России уже в этом году. Напомним, что купе выпускали до 2002 года.

Возрожденная Toyota Supra получила следующие габариты: длина – 4 380 мм, ширина – 1 865 мм, высота – 1 295 мм, база колес – 2 470 мм. Благодаря алюминиевой конструкции вес составил 1 520 кг.

Спорткар получил заднюю многорычажную подвеску с идеальной развесовкой по осям. Максимальная версия оснащена рядным мотором BMW объемом 3,0 литра с отдачей в 340 «лошадей» при моменте силы в 500 Нм. В результате купе всего за 4,3 сек. способно разогнаться до 100 км/ч. при максимальной скорости в 250 км/ч.

Возрожденную Toyota Supra оснастили адаптивной подвеской с активным дифференциалом сзади на электронном управлении. Стоимость максимальной версии в США составит 49 900 долларов или 3,4 млн рублей, а цены для РФ объявят позднее.