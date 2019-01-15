«Не для дикарей»: Как россияне обворовывают авто каршеринга обсудили в сети

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Недобросовестные клиенты вытаскивают из арендованных машин коврики, аккумуляторы, магнитолы и другие предметы, а также воруют омывающую жидкость.

Оператор каршеринга BelkaCar обнародовал статистику, согласно которой за прошедший год из автомобилей пропало около 2 100 щёток для очистки снега, 146 аккумуляторов, 97 ковриков, девять магнитол, семь рулевых колёс, причём в трёх случаях их заменили на «допотопные» рули.

Также россияне украли из авто 14 передних кресел, один задний диван и около 18 000 литров «омывайки». Данную новость бурно обсудили в сети.

«Этот сервис не для дикарей придумали», «По-хорошему ребят надо сдать как-то компаниям, чтоб хоть в черный список занесли», – пишут интернет-пользователи.

Некоторые из них удивились, что в отчёте не указаны украденные колёса. Нашлись даже те, у кого знакомые «переобувались» на зиму, меняясь колёсами с машиной из каршеринга. Ещё один пользователь вспомнил о ДТП, в которое арендованный автомобиль попал из-за «лысой» летней резины.

«Все восхищаются цивилизованной Европе. А их цивилизованность как раз в том, что никто не отстраняться от насущных проблем. Если что не так, любой прохожий посчитает нужным проинформировать тебя об этом», – заключил один из комментаторов.